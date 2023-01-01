Лорд с планеты Земля. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чем может закончиться обычное знакомство в парке, когда супермен районного масштаба защищает в жестокой драке девчонку? Свадьбой, дуэлью, сражением в космосе, галактической войной?.. И тем, и другим, и третьим с четвертым вместе: уж если девчонка оказывается принцессой далекой звездной империи, то все остальное приложится – бластеры и звездолеты, паутинные мины и Храмы предтеч-Сеятелей. А еще атомарные мечи, чьи лезвия затачиваются волнами пламени… Религиозные фанатики, вооруженные до зубов, и вампиры, не прячущие свои клыки. Странные друзья и необыкновенные враги, дуэли на орбите и фокусы с временем – все впереди у героя, решившегося из всех женщин галактики выбрать одну – Принцессу.



Лорд с планеты Земля слушать на видеосервисе Wink.