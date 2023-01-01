Лорд (не) женится на ведьме. Ирина Снегирева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Лорд (не) женится на ведьме» – фантастический роман Ирины Снегиревой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Не хочешь становиться наследницей бабки-ведьмы и принять ее силу? Добро пожаловать в самостоятельную жизнь! Я, Лиора Эдори, докажу всем, на что способна. Вылечу даже тех, кто не желает, погашу кредит и ни за что не выйду замуж за навязанного семьей жениха. Справлюсь с проблемами, пусть даже они сыплются как из рога изобилия. Особенно если дело касается предприимчивого лорда Вернера Райли, решившего, что моя лавка мешает его строительству. Лорд считает, что с молодой ведьмочкой легко справиться? Наивный. Придется им заняться, чтобы подтвердить репутацию семейства Эдори. Главное – не забывать, что передо мной коварный враг.



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