Лорд (не) женится на ведьме. Ирина Снегирева
Wink
Аудиокниги
Лорд (не) женится на ведьме. Ирина Снегирева

Лорд (не) женится на ведьме. Ирина Снегирева (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези512 мин16+

Сюжет

«Лорд (не) женится на ведьме» – фантастический роман Ирины Снегиревой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Не хочешь становиться наследницей бабки-ведьмы и принять ее силу? Добро пожаловать в самостоятельную жизнь! Я, Лиора Эдори, докажу всем, на что способна. Вылечу даже тех, кто не желает, погашу кредит и ни за что не выйду замуж за навязанного семьей жениха. Справлюсь с проблемами, пусть даже они сыплются как из рога изобилия. Особенно если дело касается предприимчивого лорда Вернера Райли, решившего, что моя лавка мешает его строительству. Лорд считает, что с молодой ведьмочкой легко справиться? Наивный. Придется им заняться, чтобы подтвердить репутацию семейства Эдори. Главное – не забывать, что передо мной коварный враг.

Лорд (не) женится на ведьме слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг