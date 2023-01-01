Лодка мертвецов. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Море-место великих открытий и приключений, незаменимый транспортный путь для путешественников и торговли, место, где люди учились превозмогать свои страхи и отваживались на новые свершения. Шелест волн, крики чаек, теплый песок под ногами… сложно представить себе более умиротворяющую картину. Но вот изменился ветер, набежали темные тучи и море перестало быть тихим и спокойным. Теперь это могучая и порой смертельно опасная стихия. Рассказы о таком разном, но загадочном и неизведанном море ждут вас в этом сборнике. Некоторые произведения давно известны и любимы читателями, другие же были незаслуженно забыты и казалось только и ждали, чтобы из извлекли из морских глубин и открыли заново, как потерянное сокровище.



Лодка мертвецов слушать на видеосервисе Wink.