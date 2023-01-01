Лицо во мраке. Эдгар Уоллес (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эдгар Уоллес – английский писатель, драматург, киносценарист, журналист. Автор 175 новелл, 24 пьес и огромного количества статей в периодических изданиях. Основоположник литературного жанра «триллер». По его произведениям создано более 160 фильмов. Лицо во мраке – один из многих выдающихся дет�ективов мастера, который стал классикой и неоднократно переиздавался.



Лицо во мраке слушать на видеосервисе Wink.