WinkАудиокниги�Лицо во мраке. Эдгар Уоллес
Лицо во мраке. Эдгар Уоллес (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детективы754 мин12+
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Сюжет
Эдгар Уоллес – английский писатель, драматург, киносценарист, журналист. Автор 175 новелл, 24 пьес и огромного количества статей в периодических изданиях. Основоположник литературного жанра «триллер». По его произведениям создано более 160 фильмов. Лицо во мраке – один из многих выдающихся дет�ективов мастера, который стал классикой и неоднократно переиздавался.
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