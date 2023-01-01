Лицензия. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь иногда преподносит удивительные сюрпризы. Еще вчера я с трудом сводила концы с концами, держа небольшую лавку магических снадобий. А сегодня попала в такую круговерть событий, что дух захватывает. Загадочные покушения, чужие миры и кровавые жертвоприношения. И не разобрать, кто враг теб�е, а кто друг. Подарок судьбы обернулся настоящим кошмаром и проклятием. У меня осталось одно лишь желание: выжить!



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