Лица в масках. Яна Кроваль (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Яны Кроваль – « Лица в масках». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. …история о любви, преданности и самопожертвовании. Ведь настоящий человек, какой бы расы он ни был и к какому сословию бы ни принадлежал, всегда остаeтся человеком. Даже если все вокруг постепенно превращаются в истинных демонов. На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )) ©



Лица в масках слушать на видеосервисе Wink.