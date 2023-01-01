Литературная мозаика (сборник рассказов). Артур Конан Дойл
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Литературная мозаика (сборник рассказов). Артур Конан Дойл

Литературная мозаика (сборник рассказов). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы861 мин12+

Сюжет

Артур Конан Дойл известен во всем мире как автор цикла детективных рассказов, однако признание к писателю в родной Англии пришло намного раньше. К огромному огорчению самого Конан Дойля, именно цикл о Шерлоке Холмсе остался в сердцах читателей, а его многочисленные рассказы, романы и повести далеко не так распространены среди любителей литературы. Предлагаем вам послушать несколько произведений из малой прозы одного из самых талантливых писателей прошлого.

Литературная мозаика (сборник рассказов) слушать на видеосервисе Wink.

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