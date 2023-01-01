Лисья сказка. Дарья Герасимова (книга, 2023) слушать онлайн

Сказка о магии в стихах для самых маленьких Сказка приходит в нашу жизнь иногда так неожиданно! Она возвращает краски, дарит любимых людей и даже меняет профессию. Надо только уметь увидеть и впустить её к себе в дом. Пусть даже в виде двух милых рыжих лисичек, выпрыгнувших из… старинных часов. И всё вмиг закрутится и изменится навсегда! Эту сказку в стихах собрала из лоскутков и написала Дарья Герасимова – мастер авторской книги и лауреат престижных премий. История о вере в чудо, цирковой магии, счастье и дружбе подарит вашему малышу незабываемые мгновения волшебства!



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