WinkАудиокнигиЛиния жизни. Андрей Ливадный
Линия жизни. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика560 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
После катастрофы колониального транспорта «Прометей» на планете Пандора прошло немало лет. Потомки землян вынуждены выживать в ежедневных схватках с одичавшими сервами и беспощадными полукровками. На обломках гигантского космического корабля вырастают «заросли» темпоралов – энергетические артефакты древней цивилизации армахонтов. Прорваться сквозь них – нелегкая задача. Егору Бестужеву и его напарнику репликанту Грею она вполне по плечу.
Линия жизни слушать на видеосервисе Wink.