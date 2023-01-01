Линия Грез. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От создателя первого российского блок-бастера «Ночной дозор»! Отчаянный наемный телохранитель Кей Альтос беспощаден к себе и к миру, в котором вынужден жить. Его родина уничтожена, его домом стал Космос, его работой сделалась смерть. Он не претендует на симпатии, и быть может, именно поэтому чертовски обаятелен. Он как никто другой умеет сражаться и побеждать, веря лишь в точный прицел и в свою шальную удачу в космических поединках. А иначе и невозможно, когда самое худшее впереди. Даже после смерти…



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