WinkАудиокнигиЛиквидация последствий отстрела негодяев. Василий Головачев
Ликвидация последствий отстрела негодяев. Василий Головачев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика531 мин18+
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Сюжет
Операция по устранению президента России провалена. Даже случайность сыграла против тех, кто решил во что бы то ни стало заменить пусть и не идеальный порядок в стране хаосом и революционной бойней. Но кукловоды из Бильдербергского клуба не отступают, задействуя резервный план и своих ставле�нников в верхних эшелонах власти. Группа особого назначения майора Барсова расформирована, сам он отправлен в отставку, и, судя по всему, принято решение ликвидировать упрямого майора и его неугомонных соратников. Им остается одно – начать.
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