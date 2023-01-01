Ликвидация последствий отстрела негодяев. Василий Головачев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Операция по устранению президента России провалена. Даже случайность сыграла против тех, кто решил во что бы то ни стало заменить пусть и не идеальный порядок в стране хаосом и революционной бойней. Но кукловоды из Бильдербергского клуба не отступают, задействуя резервный план и своих ставле�нников в верхних эшелонах власти. Группа особого назначения майора Барсова расформирована, сам он отправлен в отставку, и, судя по всему, принято решение ликвидировать упрямого майора и его неугомонных соратников. Им остается одно – начать.



Ликвидация последствий отстрела негодяев слушать на видеосервисе Wink.