Лидеры дышат глубоко. Секреты управления в меняющемся мире. Анастасия Фокина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Какой он – лидер в эпоху хаоса и перемен? Брутальный, непреклонный или гибкий? Как обрести ясность и принимать верные решения? Анастасия Фокина топ-менеджер международной компании, финансист и психолог, расскажет как избегать ошибок, раскрыть свой уникальный лидерский стиль, не бояться конфликтов и овладеть приемами убедительных презентаций. Вы поймете, что управляет вами и начнете управлять ожиданиями других. Лидерство – это не просто гонка за достижениями, а жизнь по гармоничным правилам.



Лидеры дышат глубоко слушать на видеосервисе Wink.