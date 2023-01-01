WinkАудиокнигиЛидеры дышат глубоко. Секреты управления в меняющемся мире. Анастасия Фокина
Лидеры дышат глубоко. Секреты управления в меняющемся мире. Анастасия Фокина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие632 мин12+
Сюжет
Какой он – лидер в эпоху хаоса и перемен? Брутальный, непреклонный или гибкий? Как обрести ясность и принимать верные решения? Анастасия Фокина топ-менеджер международной компании, финансист и психолог, расскажет как избегать ошибок, раскрыть свой уникальный лидерский стиль, не бояться конфликтов и овладеть приемами убедительных презентаций. Вы поймете, что управляет вами и начнете управлять ожиданиями других. Лидерство – это не просто гонка за достижениями, а жизнь по гармоничным правилам.
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