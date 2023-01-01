Лидерство. Сборник. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Питер Друкер, Джим Коллинз, Питер Симс, Джон П. Коттер, Дэниел Гоулман, Питер Сенге, Дэвид Брукс, Гарет Джонс, Билл Джордж, Harvard Business Review (HBR), Рональд Хейфец, Дональд Лаури, Роберт Гоффи, Уоррен Дж. Беннис, Роберт Дж. Томас, Уильям Торберт, Эндрю Маклин, Диана Мейер, Дебора Анкона, Томас Мелоун, Ванда Орликовски. Harvard Business Review – ведущий мировой деловой журнал с многолетней историей. Вниманию читателей предлагается десять лучших за всю историю журнала статей о лидерстве от специалистов ведущих бизнес-школ и руководителей-практиков. Как личность лидера и его характер влияют на стиль руководства? Какие существуют модели управления и в каких ситуациях они наиболее эффективны? Каковы основные задачи главы компании в условиях меняющейся экономики и в ситуации застоя? Эти и другие важные вопросы, ответы на которые должен знать каждый профессиональный руководитель, подробно рассматриваются авторами настоящего сборника.



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