Лидерство на всех уровнях бережливого производства. Практическое руководство. Джеффри Лайкер,Йорго Трахилис
Wink
Аудиокниги
Лидерство на всех уровнях бережливого производства. Практическое руководство. Джеффри Лайкер,Йорго Трахилис

Лидерство на всех уровнях бережливого производства. Практическое руководство. Джеффри Лайкер,Йорго Трахилис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература568 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»

Сюжет

Компания может расти и развиваться ровно настолько, насколько она развивает своих лидеров. Времена, когда организациям нужны были только грамотные исполнители, остались в прошлом. Сегодня развитие невозможно без личного участия каждого. Именно так выглядит настоящее лидерство: руководитель, который побуждает коллег постоянно совершенствоваться. Каждый процесс должен улучшаться каждый день! Джеффри Лайкер – ведущий мировой эксперт по методам Toyota, автор множества книг, включая «Дао Toyota», «Практика дао Toyota» и многие другие, – рассказывает о самом главном секрете Toyota: уникальной системе развития лидеров, которую компания разрабатывала в течение нескольких десятилетий. Именно эту систему и стоит внедрять вместо простого копирования отдельных инструментов бережливого производства: «точно вовремя», канбан и других.

Лидерство на всех уровнях бережливого производства слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг