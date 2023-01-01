Лидерство на всех уровнях бережливого производства. Практическое руководство. Джеффри Лайкер,Йорго Трахилис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Компания может расти и развиваться ровно настолько, насколько она развивает своих лидеров. Времена, когда организациям нужны были только грамотные исполнители, остались в прошлом. Сегодня развитие невозможно без личного участия каждого. Именно так выглядит настоящее лидерство: руководитель, который побуждает коллег постоянно совершенствоваться. Каждый процесс должен улучшаться каждый день! Джеффри Лайкер – ведущий мировой эксперт по методам Toyota, автор множества книг, включая «Дао Toyota», «Практика дао Toyota» и многие другие, – рассказывает о самом главном секрете Toyota: уникальной системе развития лидеров, которую компания разрабатывала в течение нескольких десятилетий. Именно эту систему и стоит внедрять вместо простого копирования отдельных инструментов бережливого производства: «точно вовремя», канбан и других.



Лидерство на всех уровнях бережливого производства слушать на видеосервисе Wink.