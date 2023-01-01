Лидер без титула. Современная притча о настоящем успехе в жизни и в бизнесе. Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Большинство людей считает, что им суждено прожить «среднюю» жизнь и они никогда не добьются ничего выдающегося. Это абсолютное заблуждение! Это не так! Судьба – это всего лишь результат выбора. Эта аудиокнига предлагает вам сделать несколько простых, но судьбоносных выборов. Если вы действит�ельно хотите изменить свою жизнь к лучшему, просто следуйте тому словам автора. Не бойтесь, рискните, и вы станете другим! Это великая книга, которую каждый человек просто обязан иметь в своей библиотеке! Она возродит вас к новой жизни. Используйте эти самородки мудрости, чтобы превратить проблемы в уроки!



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