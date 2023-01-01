Личный секретарь младшего принца. Вера Чиркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вера Андреевна Чиркова – современная российская писательница. Работает в жанрах романтической фантастики и фэнтези. Еe романам свойственны динамичные сюжеты, лeгкость повествования, хитросплетения детективных линий и юмор. Вашему вниманию предлагается заглавная книга цикла «Личный секретарь», повествующего о дворцовых интригах в стране Леодии. Юная девушка Иллира ле Трайд приезжает во дворец в числе многих претенденток на место фаворитки младшего принца. Быть фавориткой она не хочет, всячески стремится избежать этой участи, но – тщетно. В итоге сеньорита Иллира становится личным секретарем принца. Острый ум, умение логически мыслить и анализировать увиденное позволяют героине не только завоевать любовь королевского сына, но и преданность его друзей, благосклонность матери, более того – даже уважение высокомерных эльфов. У кого сирота-бесприданница научилась держаться с таким достоинством, где усвоила тайный язык жестов, как научилась разгадывать интриги? Ведь ей удаeтся даже раскрыть заговор против королевской семьи! Наделeнная редкостными способностями, какую тайну хранит Иллира? Слушайте, и скоро всe узнаете.



Личный секретарь младшего принца слушать на видеосервисе Wink.