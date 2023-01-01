Личный бренд с нуля. Как заполучить признание, популярность, славу, когда ты ничего не знаешь о персональном PR. Екатерина Кононова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Озвучивает автор – консультант по созданию личного бренда! Аудиокнига – программа личного продвижения, которая поможет развить бизнес и увеличить заработок. Пошагово, понятно, эффективно. Вы бизнесмен? Фитнес-тренер? Ювелир или музыкант? А может быть, политик? Чтобы быть успешным, вам нужно решить непростую задачу – заявить о себе так, чтобы вам поверили. Только так можно завоевать аудиторию и получить клиентов. Рынок перенасыщен конкурентами, но существуют технологии, которые позволяют быстро завоевать популярность у любой аудитории: клиенты поверят вам, станут ориентироваться на вас и будут приносить вам деньги и славу! Чтобы о вас узнали, чтобы к вам прислушивались и шли за вами, вам нужно создать имя, которое вызывает доверие, визитную карточку, которая работает на вас. Автор подробно разбирает главные инструменты продвижения Имени и Бренда в социальных сетях для того, чтобы вы укрепились на рынке, стали незаменимы и увеличили доходы. Отдельные главы посвящены созданию «Я-Концепции», уникального торгового предложения (УТП), полотна мыслеобразов (факты, характеристики, послевкусие), описанию целевых аудиторий. Вы научитесь составлять медиаплан, контент-план, пресс-портрет и многое другое! Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Личный бренд с нуля слушать на видеосервисе Wink.