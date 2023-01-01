Личная эффективность. Harvard Business Review (HBR) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Harvard Business Review – ведущий мировой деловой журнал с многолетней историей. В очередной книге серии «Harvard Business Review: 10 лучших статей» собраны самые востребованные и полезные работы по личной эффективности за всю историю журнала. Как определить свои сильные и слабые стороны? Как оптимизировать время и не перегореть на работе? В чем секрет эффективного взаимодействия с начальством и подчиненными? Как построить карьеру и не потерять себя по ходу продвижения по карьерной лестнице? Эти и другие вопросы, столь актуальные для повышения личной эффективности, подробно рассматриваются авторами сборника.



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