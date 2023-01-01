Либерти. Катрин Корр
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Либерти. Катрин Корр

Либерти. Катрин Корр (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы442 мин18+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Прекрасное утро: яузнаю, что меня уволили, а мой парень изменяет мне с соседкой! Лучше и быть не может. Но вот появляется добрая фея и приглашает меня на закрытый остров в Индийском океане. Сомнительное предложение, однако… Почему бы и нет? К тому же, на «Либерти» столько тайн и страстей, что любой сериал позавидует! А ещe красавчик сосед, скрывающий что-то очень интересное и пугающее.

Либерти слушать на видеосервисе Wink.

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