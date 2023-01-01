Либерти. Катрин Корр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прекрасное утро: яузнаю, что меня уволили, а мой парень изменяет мне с соседкой! Лучше и быть не может. Но вот появляется добрая фея и приглашает меня на закрытый остров в Индийском океане. Сомнительное предложение, однако… Почему бы и нет? К тому же, на «Либерти» столько тайн и страстей, что люб�ой сериал позавидует! А ещe красавчик сосед, скрывающий что-то очень интересное и пугающее.



Либерти слушать на видеосервисе Wink.