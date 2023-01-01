Лейла. Шанс за шанс. Катерина Цвик (книга, 2020) слушать онлайн

Студия МедиаКнига представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Катерины Цвик – "Лейла. Шанс за шанс. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Умерла в своем мире? Попала в тело маленького ребенка? Не беда, если папа король, а в женихах маячит герцог или принц! Но что, если ничего этого нет? Более того, женщины в этом мире существа бесправные и полностью зависящие от мужчин! Плюс ко всему ты замечаешь, что обладаешь Даром, из-за которого с легкостью можешь отправиться на костер! Да и в семье обычного купца, в которую попала по воле случая, оказалось не все так просто, как виделось поначалу… На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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