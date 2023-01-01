Лейла. Навстречу переменам. Катерина Цвик (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Катерины Цвик – «Лейла. Навстречу переменам», вторую в серии «Лейла». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Вот и остался родной город за горизонтом, а корабль надувает паруса и несет Лейлу навстречу новым приключениям и свершениям. Впереди ее ждет учеба в университетской школе, и не беда, что для этого ей придется выдавать себя за мальчика. Разве подобные мелочи могут остановить такую целеустремленную натуру, как Лейла? К тому же, ей предстоит разгадать загадки прошлого и не только своего… На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других.



Лейла слушать на видеосервисе Wink.