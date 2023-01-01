Лейб-хирург. Анатолий Дроздов (книга, 2020) слушать онлайн

Анатолий Фeдорович Дроздов – известный писатель-фантаст, пишущий в разных жанрах. Представляем в аудиоформате вторую книгу трилогии, ставшей одним из самых популярных литературных проектов автора за последние годы. Роман «Лейб-хирург» написан в лучших традициях попаданчества и альтернативной истории. Мы часто слышим версии о параллельных мирах, где развитие истории идeт по несколько другим сценариям. В один из таких миров и попадает наш современник, майор медицинской службы Игорь Иванов. Попадает, погибнув в мире нашем после подрыва на мине. Идeт мировая война, и России приходится непросто. Во второй книге герой обретает новое тело. Теперь он шляхтич Довнар-Подляский, но мастерство хирурга и честь офицера, как и прежде, при нeм. Он продолжает лечить людей и спасать Отечество.



Лейб-хирург слушать на видеосервисе Wink.