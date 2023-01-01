Левушка. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Было студеное январское утро. В окопах разводили маленькие костры и грелись вокруг них, как могли. Говорили о том, что у «него», в нескольких стах шагах по ту сторону заледеневшей реки, куда лучше будто в «его» окопах, ровно в горницах, убрано: и ковры, накраденные в фольварках у окрестных помещ�иков, и чуть ли не пианино, добытое тем же путем. Впрочем, говорила больше молодежь, а старые солдаты усмехались скептически…



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