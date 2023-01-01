Левиафан. Томас Гоббс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Несмотря на то, что Томас Гоббс написал свой объемный труд в XVII веке, он до сих пор привлекает к себе внимание: по мотивам «Левиафана» пишут книги и снимают фильмы наши современники. Философ посвятил его другу — поэту Сиднею Годольфину, убитому в 1643 году во время гражданской войны. В трактате, поводом к написанию которого послужили беспорядки в Англии — сопровождавшаяся религиозными распрями гражданская война, казнь короля Карла I и установление диктатуры Кромвеля, — мыслитель сформулировал ответ на главный вопрос «Как жить в мире»? А заодно напомнил людям о предназначении государства (неудивительно, что мы забыли или не знаем о нем, ведь первое государство возникло еще в IV веке до нашей эры).



Левиафан слушать на видеосервисе Wink.