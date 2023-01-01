Level Up. Рестарт. Данияр Сугралинов
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Level Up. Рестарт. Данияр Сугралинов

Level Up. Рестарт. Данияр Сугралинов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика781 мин16+

Сюжет

Жизнь не удалась. К тридцати с лишним годам он обзавелся женой, нерегулярными подработками на фрилансе, хорошим мощным компьютером, разбойником 100-го уровня в популярной онлайн-игре и… пивным брюшком. Что должно произойти в жизни великовозрастного геймера-инфантила, чтобы он изменил свое отношение к жизни? LitRPG в реальном мире. Инфантил в Игре, но полный нуб в жизни, чтобы вернуть девушку, занялся прокачкой самого себя…

Level Up слушать на видеосервисе Wink.

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