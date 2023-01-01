Level Up. Герой. Данияр Сугралинов (книга, 2020) слушать онлайн

Фил открывает свою компанию, ничего не зная о бизнесе, но учится на своих ошибках. Продолжая помогать близким и чужим людям, он обрастает друзьями и уважающим его окружением, которое помогает ему в его целях. Вместе с тем, он продолжает саморазвитие, стараясь быть лучше не только по оценке Системы, но и в своих собственных глазах, пытаясь при этом выяснить как можно больше о таинственной третьей стороне, наделившей его сверхспособностями. Это вторая книга цикла. Первая – Level Up. Рестарт



Level Up слушать на видеосервисе Wink.