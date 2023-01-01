WinkАудиокнигиЛев Николаевич Толстой. Анатолий Кони
Лев Николаевич Толстой. Анатолий Кони (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Биографии и мемуары150 мин12+
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Сюжет
Воспоминания известного литератора и адвоката о Л.Н. Толстом. Анатолий Федорович Кони (1844-1927) знаменитый юрист, писатель, общественный деятель. С 1900 года – почетный академик. Кони стал широко известен после дела В.И. Засулич, на котором под его председательством ей был вынесен оправдательный приговор. Кони был в дружеских отношениях со многими писателями.
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