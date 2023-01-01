Летящая против ветра. Надежда Кузьмина (книга, 2020) слушать онлайн

«Везет, как дракону», – говорят в Империи. Вот только у богини удачи Лариши непростое чувство юмора. И у тех, кто ей симпатичен, жизнь не будет ни легкой, ни тихой. Но зато интересной – наверняка! На северных задворках Драконьей Империи, на краю холодного моря, прячется в отрогах гор маленькая деревенька, где живет сирота Мири. Сиротская доля – пинки, тычки да работа с утра до ночи. Но прошлое хранит много тайн, а будущее туманно. Кто бы мог подумать, что в маленькой девочке дремлет магический дар? И кто знает, чем еще она обладает по праву рождения, кроме странного кольца, не налезающего на руку ни одной деревенской бабе? И могла ли сама Мири предположить, что, кинувшись без раздумий спасать юную леди, тонущую в замерзающей реке, она заслужит улыбку Лариши? Судьбы двух подростков сплетаются самым удивительным образом, веселя своенравную богиню…



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