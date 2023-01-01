Летучий корабль. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чего только не понаплели за последнее время про нашу доблестную милицию? А она по-прежнему на страже и нас бережет. Автор (Андрей Белянин), перевоплотившись в бывшего участкового Н.И.Ивашова попадает в богом забытое поселение Лукошкино – и тут оказывается, что не только воришки и дебоширы, но и бояре коррупционеры, чернокнижники, сам Кощей Бессмертный – все нипочем для нашего простого и скромного стража порядка.



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