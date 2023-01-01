Let's Speak English. Case 2. Company Departaments and Managers. Коллектив авторов
Wink
Аудиокниги
Let's Speak English. Case 2. Company Departaments and Managers. Коллектив авторов

Let's Speak English. Case 2. Company Departaments and Managers. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки176 мин0+

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О книге

Аудиокурс делового английского языка – ваш учитель и гид по вопросам международных бизнес контактов. Вы не только получите представление об английском языке делового этикета. Вас ожидают актуальные бизнес ситуации, увлекательное путешествие в реальный мир современного бизнеса. Курс составлен с учетом специфики речевого поведения англичан и американцев, не требует одновременного использования словаря: все ситуации и диалоги воспроизводятся с переводом на русский язык. Курс делового английского языка представлен 4-мя уроками, каждый из которых состоит из ряда тем, объединенных в единую сюжетную линию. Предназначен для самостоятельного изучения языка современного делового этикета и рассчитан на широкий круг лиц.

Let's Speak English слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Иностранные языки
Время
176 мин / 02:56

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