Let's Speak English. Case 1. Property Security. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокурс делового английского языка – ваш учитель и гид по вопросам международных бизнес контактов. Вы не только получите представление об английском языке делового этикета. Вас ожидают актуальные бизнес ситуации, увлекательное путешествие в реальный мир современного бизнеса. Курс составлен с учетом специфики речевого поведения англичан и американцев, не требует одновременного использования словаря: все ситуации и диалоги воспроизводятся с переводом на русский язык. Курс делового английского языка представлен 4-мя уроками, каждый из которых состоит из ряда тем, объединенных в единую сюжетную линию. Предназначен для самостоятельного изучения языка современного делового этикета и рассчитан на широкий круг лиц.



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