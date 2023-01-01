Лето, стоять!. Диана Мартос (книга, 2020) слушать онлайн

«Я обожаю лето потому, что оно всегда поддержит. Вот даже если настроение совсем плохое, то есть солнце. Благодаря ему тепло, а это уже само по себе хорошо». Тонко чувствующий мир десятилетний Уго весь учебный год с нетерпением ждал начала лета. Ведь он проведет его у своих бабушки и дедушки в волшебном деревенском домике на берегу одного из крупнейших озер Италии! Вместо современных игр Уго на все каникулы отключает телефон, чтобы тот не мешал ему исследовать природу, читать своей особенной тeте книги, демонстрировать взрослым мелочи, без которых жизнь была бы совсем неинтересной, и проходить школу настоящей дружбы. Заставляющая расплыться в улыбке детская непосредственность, обворожительный итальянский темперамент героев и бесконечное вдохновение жизнью в новой книге Дианы Мартос, завершающей серию «Письма к себе и миру».



Лето, стоять! слушать на видеосервисе Wink.