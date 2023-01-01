Лето Господне. Скорби. Иван Шмелев (книга, 2020) слушать онлайн

Роман-трилогия «Лето Господне: Праздники. Радости. Скорби» – самое значительное произведение Ивана Сергеевича Шмелева (1873 – 1950), в котором он воссоздал свою Россию – страстно любимую и в силу жизненных обстоятельств навсегда утраченную. «Лето Господне» – церковный календарь, прочитанный глазами ребенка. Из сонма религиозных праздников, обрядов и символов автор выстраивает человеческую жизнь в движении плоти и духа. И это уже не сказочное детское чувство, а родовая память, пробуждающееся чувство национальной гордости и причастности к русской истории и народным святыням. В аудиокнигу включена третья часть романа – «Скорби».



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