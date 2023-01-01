Летний сад: Прогулка с Б.Г. Кипнисом. Борис Кипнис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Погрузитесь в живую историю Петербурга, полную тайн и легенд, переворотов и наводнений. Итак, вы оказались в центре Петербурга и хотите, чтобы город для вас и ваших детей ожил, раскрыл историю трех столетий, а его персонажи в первую очередь, императоры, императрицы и военные деятели, превратились, как для каждого петербуржца, в близких знакомых. Одно из чудесных решений – посещать исторические места в дружелюбной компании человека знающего, увлеченного, страстного: с одной стороны – посвятившего изучению предмета всю свою жизнь, с другой – обладающего способностью делать этот предмет занимательным. Борис Григорьевич Кипнис – один из интереснейших историков города. Преподаватель института культуры, блестящий лектор, военный историк, неизменный консультант реконструкций и отец четырех дочерей в своей аудиокниге «Летний сад: историческая прогулка» проведет вашу семью по лабиринту истории всемирно известного императорского сада. Как Петр Первый собственноручно создавал этот шедевр? Зачем, почему, в труднейшие годы – дай Бог построить фортецию и отогнать шведов! – он думал о прекрасном, любовно возводил свой сад и какой видел в этом смысл? Почему здесь обнаженные статуи и памятник Крылову? Какие правила и порядки для посетителей были установлены?



Летний сад: Прогулка с Б слушать на видеосервисе Wink.