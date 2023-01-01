Летаргия. Кати Беяз (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Случалось ли у вас такое, что сюжет из сна однажды стал неотъемлемой частью вашей жизни? Более красочной, более эмоциональной и более реальной жизнью, чем та, в которой вы живете? Сон, как яркий осколок стекла в безликом витраже, преображает серые будни, вырывает из реальности и толкает героиню на поиски ответов. Что, если жизнь во сне реальна, а события связаны? Возможно, для человеческого сознания не существует границ и препятствий. А может подобные сны – это всего лишь чей-то научный эксперимент? Роман «Летаргия» не является реальной историей, но состоит из вполне реальных снов вполне реальных людей. Некоторые принадлежат лично мне – автору сего творения, но большинство было мной позаимствовано. Если вам показалось, что герои романа «Летаргия» похожи на известных или знакомых вам людей, знайте – вам просто показалось. Эта история про волны, но не морские. Про вполне реальный мир, которого нет на карте… И про любовь.



Летаргия слушать на видеосервисе Wink.