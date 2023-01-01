WinkАудиокнигиЛесные братья (Давыдовщина). Аркадий Гайдар
Лесные братья (Давыдовщина). Аркадий Гайдар (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика169 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» представляет историко-революционную приключенческую повесть «Лесные братья» (Давыдовщина)» Аркадия Гайдара. Повесть создавалась Гайдаром в Перми и Свердловске, впервые была напечатана в газете «Уральский рабочий» в 1927 году. И по сюжету, и по времени действия она примыкает к повести «Жизнь ни во что».
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