Лесные братья (Давыдовщина). Аркадий Гайдар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет историко-революционную приключенческую повесть «Лесные братья» (Давыдовщина)» Аркадия Гайдара. Повесть создавалась Гайдаром в Перми и Свердловске, впервые была напечатана в газете «Уральский рабочий» в 1927 году. И по сюжету, и по времени действия она примыкает к повести «Жизнь ни во что».



Лесные братья (Давыдовщина) слушать на видеосервисе Wink.