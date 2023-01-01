WinkАудиокнигиЛесков Н.С. Старый гений в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д. Дмитрий Быков,Николай Лесков
Лесков Н.С. Старый гений в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д. Дмитрий Быков,Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика700 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в �одном»
Сюжет
В настоящее издание вошли все самые известные, за исключением «Левши», ставшие хрестоматийными произведения русского писателя Николая Лескова. В исполнении Дмитрия Быкова звучат его повести и рассказы: «Старый гений», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Тупейный художн�ик», «Железная воля», «Человек на часах».
Лесков Н слушать на видеосервисе Wink.