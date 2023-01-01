Лесков Н.С. Старый гений в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д. Дмитрий Быков,Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В настоящее издание вошли все самые известные, за исключением «Левши», ставшие хрестоматийными произведения русского писателя Николая Лескова. В исполнении Дмитрия Быкова звучат его повести и рассказы: «Старый гений», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Тупейный художн�ик», «Железная воля», «Человек на часах».



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