Лес душ. Лори Ли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сирша Ашвин привыкла, что за все в жизни надо бороться. Она рано лишилась родителей, выросла в сиротском приюте и ничего не знает о своем происхождении. Но это не помешает ей верить в мечту – стать Тенью, главным королевским шпионом. Однажды, когда она вместе с подругой Саенго выполняет секретное поручение, на них нападают шаманы враждебной древней расы. Саенго погибает, но Сирше удается вернуть подругу к жизни. Теперь она знает, что тоже принадлежит к расе шаманов и обладает редким даром исцелять погибшие души. Впереди у нее опасное приключение – поход в Мертвый Лес, деревья которого несут угрозу всему живому. Сможет ли она развить свои способности и усмирить души Мертвого леса? «Лес душ» – первая часть фэнтезийной трилогии, основанной на азиатской мифологии. Захватывающий и динамичный сюжет и завораживающая мрачная атмосфера. Роман был номинирован на премию Junior Library Guild Selection. Одна из самых ожидаемых книг этого года по версии журнала Publishers Weekly. Для фанатов Наоми Новик, Сьюзан Деннард и Ли Бардуго. «Разве я могла не влюбиться в эту историю? Сильная и смелая героиня, мрачная атмосфера, необычное мироустройство и уникальная система магии – все это просто не оставляет шансов. Поклонникам „Тени и кости“ читать обязательно!» – @kotaru.books



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