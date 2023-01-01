Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Михаил Лермонтов
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Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Михаил Лермонтов

Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература320 мин12+
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Сюжет

Вашему вниманию предлагается роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», ставший классикой русской литературы, в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу также включена лекция – рассказ Дмитрия Быкова об авторе и прочитанном произведении.

Лермонтов М слушать на видеосервисе Wink.

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