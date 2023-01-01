Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», ставший классикой русской литературы, в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу также включена лекция – рассказ Дмитрия Быкова об авторе и прочитанном произведении.



Лермонтов М слушать на видеосервисе Wink.