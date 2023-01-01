Леонхард фон Линдендорф. Граф. Юрий Корнеев (книга, 2020) слушать онлайн

Турист из России, бездельничающий в Германии в две тысячи шестнадцатом году, неизвестно каким образом оказывается вдруг в четырнадцатом веке в теле юного барона. Правда, барон ранен и его собираются добить, а замок разграбить и сжечь, но главное – он все-таки жив. Но обошлось, выкрутился. Так и пошло: жизнь подбрасывает постоянно зубодробительные подарки, а он выкручивается, и не без прибыли для себя. За четыре года пребывания в средневековой Германии добился довольно многого, хотя особенно к этому и не стремился. Иногда приходилось поступать жестко и даже жестоко, но ничего не поделаешь – время такое. Иначе просто не выжить. А что впереди? Впереди еще множество вызовов, и на все надо достойно ответить.



Леонхард фон Линдендорф слушать на видеосервисе Wink.