Лео Бокерия: «Влюблен в сердце». Истории от первого лица. Лео Бокерия (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига – об истинном враче, который превыше всего ценит человеческую жизнь. Кардиохирург от Бога, ученый, организатор отечественной медицины, Лео Бокерия знаменит на весь мир. На его счету – более 5000 операций на открытом сердце и целых 52 года у операционного стола. Зарубежные коллеги �приезжают к нему в Центр Бакулева перенимать опыт, а многие соотечественники называют его своим учителем. Лео Бокерия – гений сердца. Для многих он – живая легенда. «Влюблен в сердце» – искренняя биография Лео Бокерии: воспоминания великого врача, добрые слова его коллег и родных, а также репортаж из операционной!



Лео Бокерия: «Влюблен в сердце» слушать на видеосервисе Wink.