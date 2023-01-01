Лекция «Зачем мозгу язык?». Т. В. Черниговская
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Лекция «Зачем мозгу язык?». Т. В. Черниговская

Лекция «Зачем мозгу язык?». Т. В. Черниговская (книга, 2015) слушать онлайн

2015, Аудиокнига
Психология96 мин12+
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Сюжет

Мы попали в цивилизационный слом, и это совершенно очевидно. Мы попали в ситуацию, когда разруха в головах настолько перекрыла все остальное, что является вообще главным фактором, определяющим наше существование. Встает уже вопрос о том, что переигрывает: природа – т. е. Nature (гены), или опыт – Nurture (воспитание и окружение). И наше знание о мозге, о том, что он собственно делает, как он порождает сознание, крайне важно именно сейчас, на этом сломе.

Лекция «Зачем мозгу язык?» слушать на видеосервисе Wink.

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