Лекция «Зачем мозгу язык?». Т. В. Черниговская (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Мы попали в цивилизационный слом, и это совершенно очевидно. Мы попали в ситуацию, когда разруха в головах настолько перекрыла все остальное, что является вообще главным фактором, определяющим наше существование. Встает уже вопрос о том, что переигрывает: природа – т. е. Nature (гены), или опыт – Nurture (воспитание и окружение). И наше знание о мозге, о том, что он собственно делает, как он порождает сознание, крайне важно именно сейчас, на этом сломе.



Лекция «Зачем мозгу язык?» слушать на видеосервисе Wink.