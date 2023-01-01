Лекция «Вселенная Звездных войн: мифы, легенды и религии». Константин Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Звездные войны – целая вселенная со своими законами и правилами, которая завораживает и заставляет следить за ходом событий. На лекции мы рассмотрим Звездные войны с религиоведческой точки зрения. Поговорим о стихах и джедаях и о том, какие культы и учения повлияли на идею фильма. Обсудим, как и почему Звездные войны стали мифом, так плотно вошедшим в нашу жизнь, а также разберем все эпизоды саги и поймем, какое место в каждом из них режиссеры отвели религии и почему.



Лекция «Вселенная Звездных войн: мифы, легенды и религии» слушать на видеосервисе Wink.