Лекция «Вожди революции». Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы и размышления на темы: – Три выстрела в Ленина – Лев Троцкий – русский государственник или предводитель масонов? Мог ли он быть агентом разведки США? – Почему Троцкий и Сталин оказались в контрах? И почему жертвой стали русские офицеры? – Какой портфель Ленин предлагал Троцкому в первом советском правительстве? И почему Троцкий отказался – Говорят, что если бы власть взял не Сталин, а Троцкий, было бы еще хуже. А разве могло быть хуже? – Зачем Сталин убил Михоэлса – Берия – эффективный менеджер?



Лекция «Вожди революции» слушать на видеосервисе Wink.