Лекция «Тайные тропы ума человеческого». Т. В. Черниговская,Александр Каплан
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Лекция «Тайные тропы ума человеческого». Т. В. Черниговская,Александр Каплан

Лекция «Тайные тропы ума человеческого». Т. В. Черниговская,Александр Каплан (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Психология119 мин12+

Сюжет

В открытой для вопросов дискуссии Татьяна Черниговская и Александр Каплан будут обсуждать ключевые вопросы о механизмах мозга, лежащих в основе психического мира человека, его духовной жизни. Эксперты представят свое видение того, как влияют на нас глобальные цивилизационные сдвиги, включая переход к цифровому миру и искусственным интеллектуальным системам. И конечно, порассуждают о возможных прорывах в понимании глубинных механизмов разума человека и о самом будущем человека. «Мы оказались на сломе цивилизации, наша природа под угрозой и у нас смута в головах. А лидеры уровня Далай-ламы помогают нам понять, кто мы и зачем живем»,– говорит Татьяна Черниговская. «В последние 15-20 лет человек впервые за всю свою историю оказался на грани тотальной дезадаптации в окружающем его мире вследствие катастрофических информационных перегрузок и все большего подчинения цифровым технологиям. Не пора ли уже чему-то научиться у тибетских монахов?» – размышляет Александр Каплан. Двое ученых в области исследований мозга – психолингвист Татьяна Черниговская и психофизиолог Александр Каплан – поделятся своими впечатлениями о посещении Тибета, о встрече с Далай-ламой, о его предложениях к научным исследованиям, и о планах к воплощению этих пожеланий. Татьяна Черниговская – ведущий специалист в области когнитивных наук (психолингвистики, нейропсихологии и нейрофизиологии) в России и за рубежом. Доктор филологических и биологических наук, профессор, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО. Заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки РФ. Александр Каплан – нейрофизиолог и психофизиолог, один из самых известных экспертов в области нейроинтерфейсных технологий. Доктор биологических наук, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Лекция «Тайные тропы ума человеческого» слушать на видеосервисе Wink.

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