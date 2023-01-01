WinkАудиокнигиЛекция «Татьяна Черниговская + Владимир Познер. О главном». Владимир Познер,Т. В. Черниговская
Лекция «Татьяна Черниговская + Владимир Познер. О главном». Владимир Познер,Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Саморазвитие12+
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Сюжет
Главная медиаперсона российской журналистики – Владимир Познер и ведущий нейролингвист современности, Татьяна Черниговская впервые встретятся в живом диалоге в лектории «Прямая речь» поговорить о главном – о жизни, любви, пристрастиях, смерти, профессии, философии, мудрости и конечно о мозге. Услышать диалог людей такого эпохального масштаба, увидеть их на расстоянии вытянутой руки, за пределами телевизионных и профессиональных рамок, задать вопрос и получить ответ – не просто особое удовольствие, это мощная инъекция интеллекта и разума.
Лекция «Татьяна Черниговская + Владимир Познер слушать на видеосервисе Wink.