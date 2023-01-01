Лекция «Приручаем „чёрного лебедя“». Елена Новоселова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

После любого кризиса жизнь обязательно продолжится. И она просто обязана стать лучше, надежнее, спокойнее. Пока вокруг бушует неопределенность и хаос, мы замираем, будто прячась в раковину: лишь бы не потерять себя. Но внутри каждого из нас есть особая сила, которая помогает выйти из кризиса обновленными – более сильными, более уверенными. Об этой силе мы не подозреваем, пока сами не начнем двигаться в направлении изменений. «Черным лебедем» Нассим Талеб назвал ситуации полной непредсказуемости в любой сфере. Он же предложил термин «антихрупкость» – в значении не только сохранения целостности, но и умения эволюционировать в жизненной турбулентности. О том, почему это важно и как обрести антихрупкость, поговорим с психологом Еленой Новоселовой: – можно ли использовать энергию хаоса для собственного развития; – где искать точки опоры в кризис; – как понять смысл вызова, предложенного жизнью; – что нужно, чтобы принять этот вызов должным образом – и выиграть поединок. «Неважно, в какой части жизни мы терпим катастрофу – в любви, в семье, в работе: законы выхода из критической ситуации работают одинаково. На лекции расскажу об этих законах. Покажу дорогу к антихрупкости в период хаоса, разберём точки опоры и научимся задавать себе правильные вопросы. Когда переворачивается мир, глупо стоять и смотреть. Выиграет свою жизнь тот, кто научится быть антихрупким. Добро пожаловать в новую философию жизни!» – говорит Елена Новоселова. Елена Новоселова – психолог с большим стажем, консультант, популярный эксперт по семейным отношениям, автор книг и ведущая авторских проектов на телевидении и радио. Член Российской психотерапевтической лиги. Постоянный автор «Прямой речи».



Лекция «Приручаем „чёрного лебедя“» слушать на видеосервисе Wink.