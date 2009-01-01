Лекция «Православная семья в современном мире». Максим Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Понятие «православная семья» в наше время становится довольно разнообразным и неоднозначным. Для одних это жесткий домострой, для других – отчуждение всего мирского, светского, для третьих – жертвенная любовь. Какой должна быть православная семья в XXI веке? Какие церковные правила и каноны обретают новые формы, а какие остаются неизменными? В чем идеал союза двух людей? На эти и многие другие вопросы отвечает профессор Московской Духовной Академии, настоятель храма св. мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Максим Козлов. © Протоиерей Максим Козлов, 2009 © Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2009



Лекция «Православная семья в современном мире» слушать на видеосервисе Wink.