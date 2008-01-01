Лекция «Поколение цветов. Игры и игрушки. Ребенок и компьютер». Ирина Медведева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лекции психолога и педагога Ирины Яковлевны Медведевой. Ирина Яковлевна Медведева – психолог, драматург, член Союза писателей России, директор Института демографической безопасности (Москва), сопредседатель Международного общества артпедагогов и арттерапевтов «Метаморфоза» (Москва). В ле�кциях освещаются вопросы развития и воспитания детей посредством игр и игрушек с самого раннего возраста, а также ситуация, в которой находится современная молодежь с ее взглядами и субкультурой. © Ирина Медведева, 2008 © Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2008



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