Лекция «Мозг как барокко». Т. В. Черниговская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Хороший мозг, как мне думается, устроен по аналогии с барокко. Он, подобно Караваджо, выхватывает из фона лица и объекты (вспомним И.П.Павлова с его лучом света внимания). Мозг высвечивает необычные, нетривиальные черты мира, борется с тьмой… В отличие от ренессанса в искусстве и наших механистических представлений о мозге былых времен, мы начинаем видеть сейчас черты мозговых процессов, характерные именно для барокко…" Т. Черниговская



Лекция «Мозг как барокко» слушать на видеосервисе Wink.